«Как элитная проститутка». Лапочкин – о роли судейского эксперта

Бывший арбитр Сергей Лапочкин высказался о роли судейского эксперта в российском футболе. По его мнению, эту деятельность можно сравнить с проституцией — представителей этого занятия «все хотят, но никто не любит». При этом Лапочкин отметил, что в своих комментариях пытается обсуждать не бывших коллег, а конкретные эпизоды.

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