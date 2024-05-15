Кто из россиян брал кубки в топ-лигах. 9 примеров для Алексея Миранчука

Аталанта – Ювентус, Кубок Италии, Алексей Миранчук в финале: кто из россиян уже брал кубковые трофеи в топ-5 лиг Европы
Полузащитник «Аталанты» сыграет в финале Кубка Италии.
Алексей Миранчук может стать сегодня, 15 мая, обладателем Кубка Италии. Его «Аталанта» поспорит за трофей с «Ювентусом». Как ни удивительно, среди российских легионеров в топ-5 лиг Европы не так много футболистов, которые завоёвывали кубковые трофеи. За всю историю с начала 1990-х годов наберётся лишь около десятка игроков. Рассказываем, кто до Миранчука побеждал со своими командами в Кубке страны или Кубке лиги.
Андрей Канчельскис
Один из самых успешных российских легионеров за всю историю и предшественник Дэвида Бекхэма в «Манчестер Юнайтед» по разу выигрывал Кубок лиги и Кубок Англии с командой Алекса Фергюсона. В 1992 году манкунианцы стали обладателями Кубка лиги, победив «Ноттингем Форест» в финале на «Уэмбли» со счётом 1:0. В том матче Канчельскис вышел в основе и сыграл 74 минуты. К слову, по пути к финалу Андрей забил по голу «Олдхэму» в 1/8 финала и «Лидсу» в четвертьфинале.
В 1994 году «МЮ» победил на «Уэмбли» в финале Кубка Англии «Челси» со счётом 4:0. Интересно, что все четыре мяча влетели в ворота российского голкипера Дмитрия Харина. Первые два – с пенальти. Канчельскис опять попал в основу и провёл на поле 85 минут. Соотечественника он не огорчил, но заработал второй 11-метровый, а сам в том розыгрыше забил трижды. Оформил дубль в ворота «Чарльтона» в четвертьфинале и положил один мяч «Олдхэму» в полуфинале. Легенда!
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Дмитрий Харин
Впрочем, и Харин не остался без кубковых трофеев в период своей британской карьеры. Победитель Олимпиады-1988 в составе сборной СССР выиграл с «Челси» по одному Кубку Англии и Кубку лиги.
Первым трофеем стал для российского голкипера Кубок Англии, завоёванный в 1997 году. В финале на «Уэмбли» лондонцы переиграли «Мидлсбро» – 2:0. Впрочем, в заявку на финал Харин не попал. В тот период он уже выпал из основы «Челси» после травмы. В сезоне-1996/1997 Дмитрий принял участие только в пяти матчах АПЛ.
Год спустя «Челси» стал обладателем Кубка лиги. В этом финале соперником лондонцев тоже был «Мидлсбро», и матч завершился с тем же счётом 2:0. Харин снова отсутствовал в заявке на решающую игру. В сезоне-1997/1998 он провёл 10 матчей в чемпионате Англии.
Алексей Смертин
Полузащитник сборной России в качестве легионера брал кубковые трофеи в разных странах. Первый его успех был в составе «Бордо». Смертин выиграл Кубок лиги с жирондинцами в 2002 году. В финале команда Эли Бопа разгромила «Лорьян» со счётом 3:0. Алексей отыграл на «Стад де Франс» все 90 минут. Любопытно, что в том розыгрыше первый гол «Бордо» забил именно наш хавбек – в 1/16 финала «Канну».
В 2005 году Смертин стал обладателем Кубка английской лиги в составе «Челси». В финале команда Жозе Моуринью победила «Ливерпуль» со счётом 3:2. Однако сам Алексей в заявку на матч не попал. В кубковом розыгрыше сезона-2004/2005 он поучаствовал только в одной игре с «Фулхэмом» в четвертьфинале. Хотя за четыре дня до финала португальский тренер выпустил россиянина на замену во встрече Лиги чемпионов с «Барселоной».
Юрий Жирков
Список наших «британцев», выигрывавших кубковые трофеи, продолжает ещё один экс-игрок «Челси» Жирков. Юрий – победитель Кубка Англии сезона-2009/2010. Тогда команда Карло Анчелотти одолела в финале «Портсмут» (1:0) благодаря голу Дидье Дрогба на исходе часа матча.
Жирков все 90 минут просидел на скамейке в компании Паулу Феррейры и Неманьи Матича, которых итальянский тренер также не выпустил на замену. Тем не менее в розыгрыше успешного для «Челси» Кубка Англии россиянин на поле появлялся. Жирков играл в четырёх встречах на предыдущих стадиях и поучаствовал в голе в ворота «Уотфорда».
Владислав Радимов
Испания – пожалуй, самое любимое направление для наших легионеров, поэтому неудивительно, что среди россиян есть победители кубковых турниров и в этой стране. Радимов завоёвывал Кубок Испании ещё в сезоне-2000/2001, выступая за «Сарагосу». В тот период это была крепкая команда Примеры, а не то, что сейчас – клуб борется за выживание в Сегунде.
Правда, конкретно в сезоне-2000/2001 «Сарагосу» трясло в чемпионате, но сезон украсила кубковая победа. В финале на Олимпийском стадионе в Севилье команда Луиса Косты переиграла «Сельту» – 3:1. На поле находилась целая группа русскоязычных футболистов: белорус Сергей Гуренко у «Сарагосы», Валерий Карпин и Александр Мостовой у «Сельты». Царь даже открыл счёт на 6-й минуте, но затем команда из Виго развалилась. А вот Радимов в заявке на финал отсутствовал. У Владислава был конфликт с тренером, и россиянин сыграл лишь в одном четвертьфинале с «Расингом».
Александр Кержаков
Лучший бомбардир в истории сборной России чуть больше года провёл в «Севилье», тем не менее успел выиграть с командой Хуанде Рамоса три трофея – Кубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок Испании. Так что Кержаков точно не зря перешёл в евроейский клуб.
В розыгрыше Кубка Испании сезона-2006/2007 российский нападающий провёл пять матчей. Два раза вышел в основе, три на замену. Тем не менее мячей не забивал, поучаствовал только в голе в ворота «Райо Вальекано» в 1/8 финала. В финале с «Хетафе» (1:0) Кержаков появился на поле на 48-й минуте и отыграл почти тайм. Трофей его команда завоевала на легендарном мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Денис Черышев
Несмотря на то, что Черышев прошёл через «Реал», свой единственный Кубок Испании воспитанник мадридского клуба выиграл с другой командой. В сезоне-2018/2019 «Валенсия», за которую выступал вингер сборной России, победила в финале «Барселону» со счётом 2:1. У каталонцев забил Лео Месси, тем не менее трофей на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье подняли над головой валенсийцы.
К сожалению для Черышева, финал Кубка Испании он посмотрел как болельщик. Очередная травма помешала Денису попасть в заявку. Хотя на предыдущих стадиях турнира россиянин провёл почти все матчи – забил один гол и сделал одну голевую передачу в семи играх.
Иван Саенко
В Германии обладателем кубкового трофея был один наш легионер – форвард Саенко, который больше запомнился по Евро-2008 и не слишком удачному отрезку в «Спартаке». До возвращения в Россию он семь сезонов отыграл в Германии. Лучший период в карьере Ивана – выступления за «Нюрнберг».
В сезоне-2006/2007 Саенко завоевал Кубок Германии в составе «Нюрнберга». В финале, который состоялся на Олимпийском стадионе в Берлине, команда Ханса Майера победила в дополнительное время «Штутгарт» – 3:2. Россиянин вышел в основе и отыграл полный матч.
В том розыгрыше Кубка Германии Иван набрал 1+1 в шести встречах. Оба результативных действия Саенко совершил в полуфинале с «Айнтрахтом».
Алексей Косоногов
Список россиян, выигрывавших кубковые трофеи в топ-5 лиг Европы, завершает уже подзабытый форвард Косоногов. В юношеском и молодёжном возрасте он вызывался в сборные России разных возрастов, в 17 лет оказался в системе «Бордо». Алексей выступал в основном за вторую команду жирондинцев, однако провёл пару матчей и за первую.
Это случилось в сезоне-2001/2002, когда «Бордо» со Смертиным завоевал Кубок лиги, разгромив в финале «Лорьян» со счётом 3:0. Тогда Косоногова выпустили на замену во встрече Кубка УЕФА со «Стандардом» и дали сыграть четверть часа в 1/16 финала Кубка лиги с «Канном». Собственно, благодаря тем 15 минутам россиянин и вошёл в историю как обладатель трофея.
За пару недель до финала Алексей был включён в состав на матч чемпионата с «Бастией» и просидел 90 минут на скамейке, а вот на финал Кубка лиги в заявку не попал.
Бонус. Российские звёзды – обладатели кубков в Португалии
В качестве бонуса вспомним и российских легионеров, которые выигрывали кубковые турниры в Португалии. Всё же в этом списке очень крутые фамилии! Да и сама португальская лига стабильно считается сильнейшей после ведущих европейских, даже в топ-5 попадала.
Сергей Юран, Александр Мостовой и Василий Кульков – обладатели Кубка Португалии 1993 года в составе «Бенфики». Сергей Овчинников дважды выигрывал этот трофей с «Порту» (2000, 2001). Во втором случае – вместе с Дмитрием Аленичевым, у которого также две победы (ещё одна в 2003-м). Более того, в 2001 году Аленичев забил в финале. Марат Измайлов взял Кубок Португалии со «Спортингом» в 2008-м.
Голкипер Станислав Крицюк завоевал Кубок португальский лиги с «Брагой» в 2013 году, правда, в финале был на скамейке запасных.