Стали известны финалисты в борьбе за награду лучшему тренеру сезона РПЛ

Российская Премьер-Лига назвала финалистов в борьбе за награду лучшему тренеру сезона-2023/2024 чемпионата России.

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Претенденты на звание лучшего тренера сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги:

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет московское «Динамо». Команда Марцела Лички набрала 53 очка за 28 матчей. Третье место занимает «Краснодар», у которого 50 очков. Напомним, Владимир Ивич был уволен из клуба по ходу сезона после зимней паузы. «Ростов» (40) Валерия Карпина находится на девятом месте.

В первоначальный шорт-лист номинантов входили также Сергей Семак («Зенит»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Рашид Рахимов («Рубин»).