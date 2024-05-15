Зиньковский прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал вылет своей команды из Кубка России. Накануне красно-белые проиграли «Балтике» в финале Пути регионов Кубка со счётом 0:1. Калининградцы вышли в Суперфинал Кубка, а «Спартак» вылетел из турнира.

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