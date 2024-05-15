Силкин заявил, что Вендел остался в «Зените», потому что никому не нужен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал заявление полузащитника «Зенита» Вендела. Бразилец заявил, что останется в санкт-петербургском клубе в следующем сезоне.

«Вендел уже раз прокололся. Раз прокололся, то штраф плати! Надо так с ними. Они до такой степени уже избаловались, что им не нравится, если в контракт вносятся их обязанности, что им нельзя и что можно. Вендел никому больше не нужен! Поэтому он говорит, что точно останется в «Зените», — приводит слова Силкина legalbet.

В 31 матче этого сезона Вендел забил четыре гола и сделал восемь голевых передач, а также заработал шесть желтых карточек.

Контракт 26-летнего бразильца с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Вендела в 22 миллиона евро.

В составе «Зенита» Вендел выиграл три чемпионата России и два Суперкубка России.

После 28 туров «Зенит» с 51 очком занимает второе место в РПЛ. Лидирует московское «Динамо» с 53 очками.