Бубнов считает, что Тюкавин не готов к переходу в испанский чемпионат

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в мадридский «Атлетико». Ранее появилась информация, что испанский клуб заинтересован в услугах российского футболиста. Отмечалось, что трансфер 21-летнего Константина Тюкавина в «Атлетико» может состояться уже ближайшим летом.

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