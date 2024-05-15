Зиньковский извинился перед фанатами «Спартака» после вылета из Кубка

Российский полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал поражение команды в финале Пути регионов Кубка России.

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«Надо будет пересмотреть. Много моментов не забили. Мы расстроены и извиняемся перед болельщиками — команда и я лично», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Команда в своих социальных сетях также обратилась к болельщикам после этого поражения. Они пообещали, что постараются завершить сезон успешно, чтобы отблагодарить своих фанатов за их поддержку в течение года.

В суперфинальном матче «Балтика» сразится против «Зенита» или ЦСКА. Своего соперника клуб из Калининграда узнает уже сегодня. Команды сыграют в 20:45 по московскому времени ответную игру.