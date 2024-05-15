Белоус рассказал, как уменьшить число легионеров в РПЛ

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Максиму СУТЧЕНКО высказывание председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, раскритиковавшего лимит на легионеров в российском футболе.

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В нынешнем сезоне РПЛ в составе одной команды на поле одновременно могут выйти восемь иностранных игроков.