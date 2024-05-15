Экс-арбитр РПЛ рассказал, что у него был конфликт со Слуцким

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Лапочкин рассказал на YouTube-канале «Это футбол, брат!», что он несколько лед не здоровался с тренером Леонидом Слуцким.

«Первый год я сужу Премьер-Лигу, Леонид Викторович Слуцкий руководит ЦСКА. И он в одном из интервью сказал, что Лапочкин самый худший судья РПЛ. Я был с ним не очень согласен. Я с ним несколько лет не здоровался», — сказал Лапочкин.

Российский специалист возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.