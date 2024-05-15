Экс-тренер «Динамо» Кульчий сравнил Захаряна и Тюкавина

Бывший тренер «Динамо-2» Александр Кульчий рассказал, чем отличались друг от друга юные Константин Тюкавин и Арсен Захарян.

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— По Косте и Арсену было видно — могут стать большими футболистами. У обоих мышление на очень высоком уровне. Но вот по характеру, кстати, отличаются.

— Чем?

— Арсен хоть и армянин, но вообще не вспыльчивый. Даже когда его лупили по ногам, он никогда не быковал — спокойный парень. А Костя более активный, настоящий игровичок. Ему хочется постоянно двигаться, во что-то играть. Помню, были как-то на сборах в Турции. Каждый вечер в нашем отеле была шоу-программа с разными конкурсами. Костя и там умудрялся выигрывать. Каждый раз уходил с победной бутылкой шампанского. Мне кажется, он своему агенту целый ящик привёз со сборов (смеётся), — приводит слова Кульчего Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в 36 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года. Арсен Захарян прошлым летом перебрался в «Реал Сосьедад».