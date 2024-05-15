Гаджиев: «С удовольствием подписал бы контракт с Кокориным и Дзюбой»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что с удовольствием пригласил бы Александра Кокорина и Артема Дзюбу, но команда не сможет удовлетворить их контрактные пожелания.

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Ранее в мае Кокорин продлил контракт с «Арисом». В нынешнем сезоне 33‑летний футболист сыграл в 33 матчах за кипрскую команду во всех турнирах, забил девять мячей и отдал две голевые передачи. 35‑летний Дзюба принял участие в 26 матчах за «Локомотив», забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

— С удовольствием подписал бы контракт с обоими, но боюсь, что не потянем. На тех условиях, на которых согласился работать (главный тренер) Курбан Бекиевич (Бердыев), они не согласятся, — приводит слова Гаджеива Metaratings.ru.

Ранее представитель Дзюбы Леонид Гольдман в интервью «Матч ТВ» заявил, что в «Локомотиве» «уже списали нападающего».