Иностранный бывший игрок «Рубина»: чемпионат России стал слабым

Бывший игрок казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) стала слабой, передает РИА Новости.

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"Раньше российский чемпионат был лучше, были сильнее команды. Сейчас слабый стал. На это есть причины. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше", - сказал Карадениз.

Московское "Динамо" борется за победу в Российской премьер-лиге. За два тура до конца подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу, набрав 53 очка и на два балла опережая идущий вторым петербургский "Зенит". Замыкает тройку лучших "Краснодар", имеющий в активе 50 очков.

До конца чемпионата "Динамо" сыграет домашний матч с самарскими "Крыльями Советов", который состоится 18 мая и начнется в 14:00 по московскому времени, а также сразится с "Краснодаром" — 25 числа. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

"Рубин" идет на седьмом месте. Команда из столицы Татарстана имеет в своем активе 41 очко.