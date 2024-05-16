Кавазашвили: «Латышонок — первый кандидат в сборную России»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал голкипера «Балтики» Евгения Латышонка первым кандидатом на вратарскую позицию в национальной команде.

© © ФК «Балтика»

25‑летний Латышонок в нынешнем сезоне сыграл в 31 матче за калининградцев во всех турнирах, пропустил 37 мячей, а также четыре раза сыграл «на ноль». 7 июня сборная России проведет товарищеский матч с командой Белоруссии, который пройдет в Минске.

— Я очень приятно удивлен, что мы увидели рослого, большого, фигуристого, с длинными руками и длинными ногами, копию в молодости Льва Яшина. Также в нем можно увидеть копию Евгения Рудакова, который играл вместе со мной и Яшиным. Приятно, что Латышонок своей манерой игры очень похож на этих вратарей. Приятно увидеть такого молодого мальчика, который проявляет такую чуткость в выборе места. Я немного осудил его за то, что он ногами постоянно играет, но, видимо, у него это отработано в совершенстве. Когда были случаи «вверху», с изменением траектории мяча и так далее, он и там успевал, и в прыжке отбивал мячи, на выходах сыграл очень хорошо. На данный момент это первый кандидат в национальную сборную России. А вот клуб какой… Кто возьмет! Это уже другой разговор. Я бы хотел выразить благодарность главному тренеру «Балтики» Сергею Игнашевичу, замечательному нашему профессионалу, в поиске и находке такого замечательного вратаря. В таком возрасте Латышонок — уже готовый игрок для хорошего футбольного клуба, — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днем».

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Источник:"Спорт день за днем"