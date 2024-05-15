Аленичев считает, что женщинам нужно меньше судить мужской футбол

Победитель «Лиги Чемпионов УЕФА» Дмитрий Аленичев прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за высказывания в адрес судьи Веры Опейкиной.

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«Дисквалифицировать Тихонова на 5 матчей было неправильным решением, поэтому наказание и смягчили. Он же никого не оскорблял. К женщинам в футболе отношусь хорошо, с симпатией — и к футболисткам, и к арбитрам. Но все-таки считаю, что женщинам-арбитрам нужно поменьше давать судить мужской футбол, особенно взрослый», — приводит слова Аленичева Sport24.

После поражения от «СКА-Хабаровск» (0:3) в 28-м туре Первой лиги Тихонов на пресс-конференции призвал отправить женщин судить женский футбол. По его словам, они не понимают некоторые моменты в мужском футболе.

КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на пять игр, две из которых – условно, и оштрафовал на 50 тысяч рублей. «Енисей» с решением не согласен и подал апелляцию. Срок дисквалификацию был сокращен до четырех матчей, три из которых – условно.

После 32 туров «Енисей» с 45 очками занимает шестое место в Первой лиге.