Генич – о составе «Зенита» на матч с ЦСКА: это же не Семак выбирал, да?

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на стартовый состав петербургского «Зенита» на ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА.

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«Это же не Сергей Богданович состав выбирал на матч, да? Это что за эксперименты?» – написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

Ранее тренер хозяев Сергей Семак выбрал следующий стартовый состав команды на игру: Адамов, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Ерохин, Васильев, Ахметов, Артур, Педро, Изидор.