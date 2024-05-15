Тренер «Спартака» раскритиковал футболиста команды

Полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский рассказал, что перестал попадать в состав красно-белых из-за того, что его работой на тренировках не доволен наставник команды Владимир Слишкович, передает "Чемпионат".

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"Мне сказали, что не хватает желания на тренировках. Это сказал Слишкович. Видимо, до этого 28 лет было желание, а сейчас — нет", - сказал Зиньковский.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зиньковский провел 25 матчей, забив два мяча.

"Спартак" завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской "Балтике". Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе "Ростех Арена", завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" идет на пятом месте, набрав 46 баллов.