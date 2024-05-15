«Рубину» запретили регистрировать новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной стало отсутствие платежа за переход футболиста Оливера Абильдгора из датского «Ольборга». «Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент "Рубин" решает вопрос по осуществлению транша», — заявили в Казани. Отмечается, что после решения вопроса запрет будет снят.

Абильдгор перешел в «Рубин» в феврале 2020 года. Летом 2022 года он воспользовался правом приостановить контракт с российским клубом и был отдан в аренду в итальянский «Комо». По истечении срока аренды летом 2023-го контракт с казанцами закончился.

Всего за время выступления в «Рубине» Абильдгор провел 62 матча. В них полузащитник отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.