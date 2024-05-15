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«Рубину» запретили регистрировать новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила на «Рубин» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рубину» запретили регистрировать новых игроков
© globallookpress.com

Причиной стало отсутствие платежа за переход футболиста Оливера Абильдгора из датского «Ольборга». «Клуб направлял соответствующие платежи, но часть из них была отклонена из-за действующих санкций в финансовом секторе. В данный момент "Рубин" решает вопрос по осуществлению транша», — заявили в Казани. Отмечается, что после решения вопроса запрет будет снят.

Абильдгор перешел в «Рубин» в феврале 2020 года. Летом 2022 года он воспользовался правом приостановить контракт с российским клубом и был отдан в аренду в итальянский «Комо». По истечении срока аренды летом 2023-го контракт с казанцами закончился.

Всего за время выступления в «Рубине» Абильдгор провел 62 матча. В них полузащитник отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

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