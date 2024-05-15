Бонифасе признан лучшим новичком Бундеслиги

23-летний нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Нигерии Виктор Бонифасе стал победителем в номинации «Новичок сезона в Бундеслиге», сообщает официальный сайт чемпионата Германии.

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Игрок обошёл в номинации таких футболистов, как Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Ян Матсен («Боруссия» Дортмунд) и Максимилиан Байер («Хоффенхайм»).

Бонифасе перешёл в «Байер» из бельгийского «Юнион Сент-Жиллуа» минувшим летом за € 20,5 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «аспириновых» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.