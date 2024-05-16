«Енисей» выступил с заявлением после драки футболистов команды с отдыхающими

Красноярский «Енисей» примет меры после драки с участием футболистов команды, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, сообщает пресс‑служба клуба.

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Ранее Telegram‑канал «112 Красноярск» сообщил, что футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников вступили в конфликт с семьей на базе отдыха в Красноярске. Отмечается, что на игроков «Енисея» было подано пять заявлений в полицию. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) заявили «Матч ТВ», что организация взаимодействует с органами внутренних дел Красноярского края по поводу информации о драке.

Пресс‑служба МВД по Красноярскому краю в Telegram‑канале уточнила, что участников конфликта доставили в отдел полиции № 5 МУ МВД России «Красноярское» для дальнейшего разбирательства.

— По поводу инцидента на базе отдыха в Советском районе Красноярска правоохранительными органами проводится проверка. Независимо от ее результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что представляют они наш регион — Красноярский край, — говорится в заявлении «Енисея».

«Енисей» с 45 очками занимает шестое место в турнирной таблице МЕЛБЕТ‑Первой лиги. В следующем туре команда Андрея Тихонова в субботу сыграет на выезде с новороссийским «Черноморцем».

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