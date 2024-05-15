«Зенит» вышел в финал Кубка России

«Зенит» обыграл ЦСКА и вышел в финал Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в основное время со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Первый матч между командами завершился со счетом 1:1.

«Зенит» сыграет в финале с «Балтикой». Ранее калининградцы выбили «Спартак».

Финал Кубка России пройдет 2 июня на столичном стадионе «Лужники». Действующим обладателем титула является ЦСКА.