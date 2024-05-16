«Зенит» взял серию пенальти и вышел в Суперфинал Кубка. Обзор матча

А вратарь ЦСКА получил жуткую травму.

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Это уже третий матч команд за две недели. Сначала кубковая игра на стадионе ЦСКА в Москве, завершившаяся 0:0, потом поражение «Зенита» на своём поле в чемпионате – 0:1. Этот результат сильно снизил шансы действующих чемпионов завоевать шестой титул подряд. Но есть же и Кубок России: ожидалось, что на ответную встречу Сергей Семак пустит все возможные ресурсы. И соперника точно ждёт 90 минут кошмара. Но когда разного рода прогнозисты увидели стартовый состав, у некоторых точно появились сомнения.

В апреле-мае тренерский штаб «Зенита» уж очень любит удивлять. И не всегда их сюрпризы работают. Вместо ядерной основы на поле вышли абсолютно кубковые игроки, часть из которых появлялась ещё в первой игре. Бонусом шли неожиданные решения: тройка обороны с Барриосом, Родригао и Алипом. Артур и Педро – в качестве латералей. Но главное – атака: за забитые мячи в матче должны были отвечать Ерохин и Изидор. Согласитесь, связка мечты.

Федотов оказался более предсказуемым: ни одной замены по сравнению с матчем чемпионата. Цель очевидна: в чемпионате шансов уже ни на что нет. Разве только на антирекорд. А вот в Кубке неплохие варианты для повторения прошлогоднего успеха. Особенно с учётом соперника, который сыграет в Суперфинале.

Игра началась предсказуемо. Как и предыдущие две. Никто не летел вперёд, никто не стремился забрать инициативу – да и как будто выигрывать в принципе. Да, «Зенит» по традиции больше владел мячом, но микромоменты появлялись разве что после стандартных положений. Педро и Артур на флангах не делали разницы. К 25-й минуте владение «Зенита» приблизилось к 70%. И примерно в это же время первый классный момент создал ЦСКА. После ошибки Артура они вылетели в атаку, Обляков выдал пас на Заболотного, но тот из выгодной позиции просто не попал в створ. Хотя их угол был близок.

На 32-й минуте – уже в штрафной «Зенита»: подача, Алип поборолся до конца, но вместо мяча нашёл голову Торопа. Чудовищное столкновение. На поле сразу выбежали врачи, но если с игроком «Зенита» обошлось, то вратарь ЦСКА после первой помощи просто не мог стоять на ногах. Вместо него вышел не Акинфеев, а юный Шайхутдинов – для него это был первый матч на взрослом уровне.

Казалось, «Зенит» получает преимущество. Но им надо было ещё воспользоваться. Однако трудно пользоваться чем-то, когда игра команды стерильна. А в концовке ещё сломался Артур.

На второй тайм Семак выпустил Дугласа и Эраковича. При этом не изменил схему, а капитан «Зенита» ушёл на первый фланг. Но это скорее вынужденно. А уже на 47-й минуте «Зенит» забил. Пусть и Изидор находился в очевидном офсайде. Но уже что-то.

Веселее игра не стала. А вот травмы продолжились. На 55-й минуте Федотов поменял Мойзеса и Гаича. Оба получили повреждения. А когда через несколько минут на газон рухнул и Роша… Сложно предположить, что в этот момент было в голове у Федотова. Но обошлось.

Семак выпустил Кассьерру, Мостового, Клаудиньо. Очевидно, тренер рассчитывал на новую волну атак. Хотя не было и старой. Оборона гостей была надёжна, а в атаку в последние 15-20 минут они почти не бегали.

Всё шло к серии пенальти. И дошло.

Забивали все, пока дело не дошло до Заболотного. Удар бывшего нападающего «Зенита» вытащил Адамов. Антон слабо покатил мяч даже не в угол – вратарь вообще намертво взял мяч.

«Зенит» – в Суперфинале, где сыграет с «Балтикой». Но по такой игре команда не кажется абсолютным фаворитом.