ЦСКА опубликовал фото Торопа из больницы

ЦСКА опубликовал фото голкипера Владислава Торопа из больницы. Вратаря госпитализировали после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом во время матча Кубка России (0:0, 5:4 пен.).

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Напомним, после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом у Торопа диагностировали двойной перелом костей лицевого черепа и сотрясение мозга. Сейчас голкипер находится в больнице.

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов, комментируя травму вратаря, заявил, что с большой долей вероятности ему понадобится операция.

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В нынешнем сезоне Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.