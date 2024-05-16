В «Енисее» прокомментировали ситуацию с дракой футболистов

Руководство красноярского "Енисея" примет меры после драки с участием футболистов команды, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

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Об этом сообщила пресс-служба "Енисея".

"По поводу инцидента на базе отдыха в Советском районе Красноярска правоохранительными органами проводится проверка, - сказано в заявлении клуба. - Независимо от ее результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что они представляют наш регион - Красноярский край".

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что на футболиста "Енисея" Владимира Хозина составили административный протокол за хулиганство, по поводу конфликта проводится доследственная проверка. По данным собеседника, Хозин и футболисты клуба Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников стали участниками конфликта с отдыхающей семьей на базе отдыха "Зеленка". По его словам, по предварительным данным, один из отдыхающих, с которыми у футболистов случился конфликт, получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Футболист Хозин также подал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности двух мужчин за нанесение ему телесных повреждений.