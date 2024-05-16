Игрока «Зенита» обвинили в чрезмерной жестокости

Голкипер московского ЦСКА Владимир Шайхутдинов признался, что сначала ему показалось, что момент со столкновением его одноклубника, вратаря Владислава Торопа, и футболиста петербургского «Зенита» Нуралы Алипа в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России самый обычный, игровой. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Просто играет на выходе, а на него прыгает нападающий, который пошел слишком жестоко, неправильно. И все. Потом уже не было видно, что происходит, потому что я переодевался. Нападающий должен понимать, куда и зачем он прыгает. Если он не играет в мяч, это полностью его вина», — заявил Шайхутдинов.

На 36-й минуте игры голкипер в своей штрафной столкнулся с игроком-соперником Алипом. Продолжить поединок Тороп не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».