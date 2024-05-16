Защитник «Зенита» извинился перед вратарем ЦСКА

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип высказался об ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Футболист извинился перед голкипером армейцев Владиславом Торопом, который покинул поле после их столкновения.

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«Сперва хочу сказать большое спасибо болельщикам. Очень много фанатов пришли нас поддержать. Хотел бы извиниться перед Торопом. У него сейчас тяжелое состояние. Желаю ему здоровья, чтобы он как можно скорее вышел на поле», – сказал Алип в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Зенит» вышел в Суперфинал Кубка России, в котором сыграет с калининградской «Балтикой». Ранее калининградцы обыграли московский «Спартак» — 1:0. Суперфинал Кубка России пройдёт 2 июня.