«Химик» пропустил самый быстрый гол в истории российского футбола

Дзержинский ФК «Химик» в матче чемпионата Второй лиги, состоявшемся накануне, пропустил самый быстрый гол в истории российского футбола. Автором этого достижения стал полузащитник пятигорской команды «Машук-КМВ» Николай Иванов. Игрок пробил по мячу после стартового свистка судьи, и мяч залетел в ворота, которые неосмотрительно покинул голкипер «дзержинцев». На то, чтобы преодолеть по дуге половину поля, мячу понадобилось около трех секунд.

Впрочем, хозяева отыгрались буквально в следующей атаке — отличился Никита Абрамушкин. Однако гости в итоге добились победы со счетом — 2:3 (мячи на свой счет записали Анзор Хутов и Никита Глойдман), а игрок «Химика» сделал дубль.

На поражение «дзержинцев» у себя в Telegram-канале отреагировал президент клуба Евгений Люлин:

Если обратиться к статистике, наши парни смотрелись неплохо. Но из раза в раз мы не реализуем моменты, проигрываем позиции на стандартах и пропускаем мячи в концовке. <…> Будем разбираться, что к чему.

Кстати, согласно официальной футбольной статистике, самый быстрый гол в истории этой игры забил Райан Холл из английского клуба «Кройдон». На взятие ворот рекордсмен затратил 2,31 секунды.