Игрок «Зенита» обратился к голкиперу ЦСКА, которому нанес тяжелую травму

Казахстанский защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) принес извинения российскому голкиперу московского ЦСКА Владиславу Торопу, который получил серьезную травму после столкновения с ним. Газета.Ru

«В сегодняшней игре случился неприятный эпизод, и я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло. Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле», – написал Алип. Sports.ru

В первом тайме матча «Зенит» – ЦСКА произошло столкновение в воздушном единоборстве голкипера Тороп с защитником петербургского клуба. Вратарь после полученной травмы не смог продолжить игру и покинул поле на электрокаре. Позднее Торопа доставили в больницу, где у него было диагностировано множественные переломы костей лицевого отдела черепа и тяжелое сотрясение мозга. Спорт день за днем