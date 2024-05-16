«Золотой мяч» Марадоны выставят на аукцион

«Золотой мяч» бывшего нападающего «Наполи» и «Барселоны» Диего Марадоны, завоёванный аргентинцем в 1986 году, будет выставлен на аукцион. Об этом сообщает Reuters.

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Напомним, профессиональную карьеру футболиста Марадона начал в 1976 году в составе аргентинского клуба «Архентинос Хуниорс». В 1982 году нападающий присоединился к «Барселоне», а уже в 1984-м стал игроком итальянского «Наполи», вместе с которым дважды выигрывал чемпионат страны, Кубок Италии, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.

В 1986 году Диего Марадона помог сборной Аргентине одержать победу на чемпионате мира. Форвард был признан лучшим игроком турнира. Из жизни легендарный аргентинский нападающий ушёл осенью 2020 года. Ему было 60 лет.