Маслов признал провал «Спартака» в нынешнем сезоне

Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил «Матч ТВ», что «красно‑белые» неудовлетворительно выступили в нынешнем сезоне.

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После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 46 очков. Во вторник «красно‑белые» уступили «Балтике» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1) и выбыли из турнира.

— «Спартак» потерял шансы на титул в этом сезоне и вылетел из Кубка России. Это неудовлетворительный результат?

— Однозначно, — сказал Маслов «Матч ТВ».