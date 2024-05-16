Маслов признал провал «Спартака» в нынешнем сезоне

Маслов о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне: «Однозначно неудовлетворительный результат»
Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил «Матч ТВ», что «красно‑белые» неудовлетворительно выступили в нынешнем сезоне.
После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 46 очков. Во вторник «красно‑белые» уступили «Балтике» в финале Пути регионов FONBET Кубка России (0:1) и выбыли из турнира.
— «Спартак» потерял шансы на титул в этом сезоне и вылетел из Кубка России. Это неудовлетворительный результат?
— Однозначно, — сказал Маслов «Матч ТВ».
Маслов о выступлении «Спартака» в нынешнем сезоне: «Однозначно неудовлетворительный результат»
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