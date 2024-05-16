Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск "Динамо" к Норманну

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск московского "Динамо" к бывшему футболисту команды норвежцу Матиасу Норманну и клубу "Аль-Раед". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"Спортивный арбитражный суд зарегистрировал следующие арбитражные процедуры в связи с этим делом: Матиас Норманн против "Динамо", "Динамо" против Матиаса Нормана и "Аль-Раеда", "Аль-Раед" против "Динамо". Дела будут рассматриваться совместно и переданы на рассмотрение одной и той же коллегии арбитров. Дата слушания будет опубликована позднее на сайте", - сообщили в пресс-службе.

3 марта генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил "Спорт-Экспрессу", что жалоба "Динамо" на действия Норманна удовлетворена в палате Международной федерации футбола (ФИФА). 13 мая Пивоваров сообщил ТАСС, что клуб подал апелляцию в CAS на решение по Норманну, так как хочет получить больше денег.

20 августа 2023 года клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон футболист провел в аренде в московском "Динамо". Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА, "Ростов" также подал иск на футболиста в Спортивный арбитражный суд. В ноябре трибунал ФИФА признал Норманна виновным по делу о разрыве контракта с "Ростовом" и обязал игрока выплатить компенсацию российскому клубу. Норманн также обратился в CAS по поводу данных дел.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился результативными действиями. За "Ростов" норвежец выступал с 2019 по 2023 год.