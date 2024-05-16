Измайлов заявил, что «Спартак» рассматривал Венгера на пост главного тренера

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал об обсуждавшихся кандидатах на пост главного тренера «Спартака» в период его работы в столичном клубе.

«Среди кандидатов был экс-тренер «Монако» Жардим, а еще Арсен Венгер», – приводит слова Измайлова «Чемпионат.com».

Отмечается, что данные кандидатуры рассматривались после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака».

Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали победителями Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/17, а также завоевали Суперкубок России-2017. После Карреры московский клуб еще не побеждал в чемпионате России.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» после 28 туров набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Свой следующий матч красно-белые проведут против «Рубина», встреча состоится 19 мая.

Измайлов работал в «Спартаке» на различных должностях с 2013 по 2019 год. С октября 2022 года функционер занимает пост президента ФНЛ.