Руководитель ФНЛ ответил на слова Талалаева, назвавшего календарь клоунадой

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко отреагировал на жёсткую критику календаря сезона со стороны тренера «Химок» Андрея Талалаева.

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— Тренер «Химок» Талалаев жёстко раскритиковал календарь, назвав его клоунадой. Изначально игру в Кубке России поставили через день после выезда в Красноярск.

— По календарю Кубка России — это не совсем к нам, но взаимосвязь есть, конечно. Пары в каждом туре ФНЛ определяются до старта сезона за счёт специального алгоритма. Ещё тогда стало понятно, у кого какой выезд.

— Вопрос в том, можно ли было раньше подвинуть матч ФНЛ, не дожидаясь угроз Талалаева выпустить второй состав.

— Мы всегда оставляем слот и перенесли игру на день раньше, как только узнали, что «Химки» будут учувствовать в Кубке России на этом этапе. Затем пошла жалоба из-за времени начала матча. Опять же, принимающий клуб и лига пошли на уступки для гостевого клуба. И это с учётом, что на это время был назначен матч женской лиги. На что тут жаловаться? На то, что в Красноярске опять пошли на уступки?

— Я так понимаю, претензии Талалаева связаны с тем, что перенесли поздно.

— Мы учимся на каждом сезоне. Уже сейчас мы начинаем менять регламент сезона-2024/2025. Хотим сделать по аналогии с приоритетом, который был у клубов, участвовавших в еврокубках, но чтобы уже из-за Кубка России можно было переносить матч ФНЛ без согласия команды, играющей дома. Вернее, в интересах клуба, участвующего в Кубке России. Это избавит нас от эмоций и комментариев, которые не совсем соответствуют действительности, — рассказал Атаманенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.