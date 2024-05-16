Тренер «Ювентуса» угрожал директору газеты Tuttosport

Итальянский журналист Гвидо Вачаго рассказал, что главный тренер «Ювенуса» Массимилиано Аллегри угрожал ему расправиться, если издание Tuttosport «не станет писать правду». По его словам, Аллегри в жесткой форме высказался в его адрес в подтрибунном помещении после финального матча Кубка Италии с «Аталантой» (1:0).

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