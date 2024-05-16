Тренер «Ювентуса» угрожал директору газеты Tuttosport

«Я оторву тебе уши». Тренер «Ювентуса» Аллегри угрожал директору газеты Tuttosport
Итальянский журналист Гвидо Вачаго рассказал, что главный тренер «Ювенуса» Массимилиано Аллегри угрожал ему расправиться, если издание Tuttosport «не станет писать правду». По его словам, Аллегри в жесткой форме высказался в его адрес в подтрибунном помещении после финального матча Кубка Италии с «Аталантой» (1:0).
«Дерьмовый директор! Да, ты убогий директор. Пишите в своей газете правду, а не то, что диктует вам общество! Перестаньте играть в мошенников с читателями. Послушай, я знаю, куда прийти и найти тебя. Я знаю, где тебя ждать. Я приду и оторву тебе уши. Я приду и ударю тебя по лицу. Напишите правду в газете», — приводит слова Аллегри Tuttosport.«Мы в Tuttosport всегда писали правду и будем писать её вместе с мнениями, которые нам могут нравиться или не нравиться (точно как игра Аллегри), но они остаются таковыми и мы высказываем их вежливо, не навязываясь и оставаясь открытыми для диалога со всеми, кто хочет им противоречить», — отметил Вачаго.