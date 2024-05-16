Экс-вратарь «Зенита» может перейти в «Динамо»

Российский голкипер Андрей Лунев может перейти в «Динамо», сообщает в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов. Сейчас Лунев выступает за азербайджанский «Карабах».

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По информации источника, «Динамо» считает 32-летнего голкипера главным кандидатом для усиления позиции вратаря летом.

Лунев перешел в «Карабах» летом 2023 года. Его контракт с азербайджанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В составе «Карабаха» Лунев провел 32 матча, в которых пропустил 40 мячей, в 10 играх он оставил свои ворота «сухими».

До «Карабаха» с лета 2021 года Лунев защищал цвета «Байера». С 2017 года голкипер выступал за «Зенит». Также он играл за «Уфу», «Сатурн» и «Торпедо». С «Зенитом» Лунев три раза выигрывал чемпионат России.

На счету Лунева 7 матчей в составе сборной России.

«Динамо» за два тура до конца РПЛ единолично лидирует с 53 очками, опережая на 2 балла «Зенит».