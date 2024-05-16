В ЦСКА отреагировали на слова Шнякина о травме Акинфеева

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на заявление известного российского комментатора Дмитрий Шнякина о наличии травмы у голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

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«Дима, на руке Игоря, которую ты, вероятно, внимательно рассмотрел в самолёте команды по пути домой, искривлённый указательный палец после того, как он был выбит в Хабаровске в 2017. «Выглядит не очень, но работает исправно» (с). p.s. И вот как мне теперь брать комментаторов в самолёт после таких инсайдов? Работу ты мне в этом осложнил, конечно», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, действующий капитан команды. В нынешнем сезоне 38-летний вратарь провёл 25 матчей во всех турнирах и пропустил 32 мяча. Восемь раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.