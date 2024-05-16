«Спартаку» стоит назначить Слишковича главным тренером, считает Аленичев

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что исполняющий обязанности главного тренера «красно‑белых» Владимир Слишкович должен возглавить команду на постоянной основе.

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«Спартак» во вторник в Калининграде уступил «Балтике» в финале Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 0:1 и выбыл из турнира, ранее команда под его руководством не проигрывала. Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «красно‑белых» в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля.

— «Спартак» преобразился при Слишковиче. Стал действовать интересней, раскрепощеннее. Как отмечают сами футболисты, обстановка в раздевалке стала лучше, более спокойной. Есть множество примеров, когда смена тренера способствует улучшению результатов. Это как раз тот случай. Сейчас можно многое говорить. Мол, надо было раньше уволить Абаскаля, так бы могли претендовать на чемпионство. Эти разговоры уже не имеют смысла. Сейчас надо завершить чемпионат двумя победами. У руководителей «Спартака» могут появиться сомнения, а стоит ли приглашать нового тренера? Если кто‑то придет, то он однозначно будет иностранцем. Потому что спортивный директор — португалец. Возможен следующий вариант: придет новый иностранный тренер, и при нем в качестве первого ассистента останется Слишкович. Заслуживает ли Слишкович стать главным тренером? А почему бы не дать ему попробовать? Мне кажется, можно, — сказал Аленичев Metaratings.ru.

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 46 очков.