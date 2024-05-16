Булыкин сравнил Глушенкова с Тюкавиным

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин сравнил вингера «железнодорожников» Максима Глушенкова с форвардом бело-голубых Константином Тюкавиным.

«Про Глушенкова говорят, но не так, как про Тюкавина. Все-таки Тюкавин больше забил голов, а еще борется за чемпионство с «Динамо». Поэтому и идет больше разговоров про него. Конечно, ассисты считаются, но для нападающего самое важное — это голы. Все-таки я Глушенкова больше отношу к форварду, чем к плеймейкеру», — приводит слова Булыкина Legalbet.

Булыкин назвал Глушенкова хорошим футболистом. По его мнению, игроку «Локомотиву» требуется это подтвердить в следующих сезонах, выигрывав трофей с «железнодорожниками».

Глушенков в нынешнем сезоне провел 36 матчей, на его счету 8 голов и 20 результативных передач. Контракт Глушенкова с «железнодорожниками» рассчитан до 31 декабря 2026 года. «Локомотив» в РПЛ идет на 4-м месте с 47 очками.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2028 года. Соглашение с динамовцами форвард продлил в декабре 2023 года. В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 36 матчей, забил 17 голов и стал автором 10 результативных передач. За два тура до финиша РПЛ «Динамо» идет на первом месте с 53 очками. На 2 балла динамовцы опережают «Зенит».