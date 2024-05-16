Тренер «Рубина» поделился ожиданиями от игры со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 19 мая, в Москве. Начало игры — в 14:15 по московскому времени.

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