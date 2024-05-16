Мостовой рассказал о разговоре с Медведевым после поражения от ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал «Матч ТВ» о разговоре с председателем правления клуба Александром Медведевым после поражения от ЦСКА в матче чемпионата России.

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Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram‑канале сообщил, что Медведев назвал игроков «Зенита» импотентами. 11 мая команда из Санкт‑Петербурга дома уступила ЦСКА в 28‑м туре МИР РПЛ со счетом 0:1.

— Были слухи, что после матча с ЦСКА в чемпионате Александр Медведев очень жестко с вами поговорил. Как было на самом деле?

— Этого вам никто не скажет. Он заходил, мы поговорили. Он заходит после каждого матча. Конечно, команда проиграла. Это руководитель, который переживает за свою команду. Что, он должен нас по голове погладить? Что‑то сказал, но это обычные вещи. Ничего такого. Выиграл — похвалит, проиграл — поругает.

— Писали, что он даже назвал игроков импотентами.

— Такого точно не было. Все было нормально, обычный разговор, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

После 28 туров «Зенит» занимает второе место в таблице МИР РПЛ, набрав 51 очко. ЦСКА располагается на шестой строчке (42). Лидирует «Динамо» (53).