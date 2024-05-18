Тухель поддержал Леона Горецку после невызова в сборную на Евро-2024

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о невызове полузащитника мюнхенского клуба Леона Горецки в сборную Германии на домашний чемпионат Европы – 2024.

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«Он заранее знал, что его не будет в составе сборной Германии на Евро-202,. Мои помощники говорили с ним. Не знаю, сильно ли это помогает ему. Он провёл для нас очень достойный сезон, в том числе на разных ролях. Я убеждён, что Леон сделал всё, чтобы попасть в команду. Очевидно, что разочарование велико», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

В нынешнем сезоне Горецка сыграл 41 матч, забил 6 мячей и отдал 11 голевых передач.

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Германии начнёт путь на Евро-2024 в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.