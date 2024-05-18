$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Футболисты «Енисея» оказались под угрозой тюрьмы из-за драки

Футболисты «Енисея», подравшиеся с отдыхающими на городской базе, оказались под угрозой тюрьмы. Об этом сообщается вМВД России по Красноярскому краю.

Футболисты «Енисея» оказались под угрозой тюрьмы
© РИА Новости
«По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе расследования полицейскими будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что 13 мая футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими отдыхающими. Очевидица заявила, что спортсмены нарушали правила поведения, их не смогла усмирить Росгвардия, а после завязалась драка. Женщина рассказала, что позднее ей предлагали замять конфликт за 250 тысяч рублей.

В «Енисее» также прокомментировали драку.

«Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали», — отметил генеральный директор красноярского клуба Дмитрий Федосеев.
Футбол
Владимир Хозин
Дмитрий Федосеев
Росгвардия