Футболисты «Енисея» оказались под угрозой тюрьмы

Футболисты «Енисея», подравшиеся с отдыхающими на городской базе, оказались под угрозой тюрьмы. Об этом сообщается вМВД России по Красноярскому краю.

«По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе расследования полицейскими будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что 13 мая футболисты «Енисея» Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников устроили потасовку с другими отдыхающими. Очевидица заявила, что спортсмены нарушали правила поведения, их не смогла усмирить Росгвардия, а после завязалась драка. Женщина рассказала, что позднее ей предлагали замять конфликт за 250 тысяч рублей.

В «Енисее» также прокомментировали драку.