Большинство клубов АПЛ выступили против отказа от системы VAR

Большинство клубов английской Премьер-лиги выступают за сохранение системы VAR. Об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, несмотря на то что клубы АПЛ признают несовершенство системы, они не хотят отказываться от неё, считая это нецелесообразным. Отдельно подчёркивается, что голосование по вопросу отмены VAR, запланированное на 6 июня, может не состояться в случае, если данная идея не получит необходимой поддержки в ходе обсуждения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов должны проголосовать за или против такого шага.