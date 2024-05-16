Стал известен самый высокооплачиваемый спортсмен мира по версии Forbes

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал наиболее высокооплачиваемым атлетом планеты в 2024 году по версии журнала Forbes. По информации источника, 39-летний футболист по итогам года заработал $260 млн. На втором месте оказался гольфист Джон Рам, заработавший $218 млн. Третье место занял аргентинский нападающий Лионель Месси, его заработок составил $135 млн. 2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с "Манчестер Юнайтед" из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом. До этого Роналду девять лет выступал за мадридский "Реал" и три года — за туринский "Ювентус". За всю свою карьеру португалец завоевал пять "Золотых мячей" и пять раз побеждал в Лиге чемпионов. В текущем сезоне Роналду продолжает сохранять лидерство в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, имея в активе 33 гола. Также на его счету 10 результативных передач.

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