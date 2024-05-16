Мостовой одобрил приход Станковича в «Спартак»

Бывший полузащитник "Сельты" и сборной России Александр Мостовой положительно оценил назначение Деяна Станковича в качестве нового главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, впервые за долгое время в "Спартак" назначен футбольный человек.

"Отлично отношусь к кандидатуре Станковича. По крайней мере, человек заслуживает того, чтобы работать в футбольном клубе. В прошлом прекрасный игрок. Ясно, что результат никто не гарантирует, но хотя бы "Спартак" начал немножко думать", - заявил Мостовой.

Станкович приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в "Удинезе", "Интере", "Црвене Звезде", "Сампдории" и "Ференцвароше".