Агент объяснил, почему надо сократить стыковые матчи между РПЛ и Первой лигой

Футбольный агент Роман Орещук высказался за отмену стыковых матчей между командами Российской премьер-лиги и Первой лиги.

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"В идеале, наверное, стыки надо убрать. Сейчас в последнее время внизу таблицы РПЛ сильная борьба за выживание. Да и команды посильнее тех, которые находятся в Первой лиге с третьего по пятое место. Этим командам тяжело давать бой клубам премьер-лиги. Большая часть команд не дотягивает по многим критериям до клубов РПЛ. "Химки", "Динамо" Махачкала со своими стадионами, болельщиками, они достойны повышения", - цитирует Орещука Legalbet.

При этом агент отметил, что, несмотря на "футбольность" Тулы, "Арсенал" по инфраструктуре не готов к выходу в РПЛ и к тому же имеет долги. По мнению специалиста, максимум можно оставить стыки между четырнадцатой командой РПЛ и третьей командой Первой лиги, но точно не два.

Возможность изменения количества участников стыковых матчей будет обсуждаться клубами РПЛ на общем собрании после сезона. В данный момент в зоне прямого выхода в Премьер-лигу в Первом дивизионе идут "Химки" и махачкалинское "Динамо", а за попадание в стыки борются "Акрон" из Жигулевска, тульский "Арсенал" и московская "Родина". Столичная команда уже играла в стыках по итогам прошлого сезона и по сумме двух встреч уступила нижегородскому "Пари НН" - 0:3, 2:0.