Экс-врач ЦСКА Зоткин: маловероятно, что Тороп не вернется в футбол

Бывший врач ЦСКА Владимир Зоткин высказался о возможном характере травмы голкипера московского ЦСКА Владислава Торопа, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». (0:0, 4:5)

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