Стало известно, на сколько лет «Спартак» подписал Станковича

Сербский специалист Деян Станкович, который стал новым главным тренером московского "Спартака", подписал двухлетний контракт. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.

Станкович приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в "Удинезе", "Интере", "Црвене Звезде", "Сампдории" и "Ференцвароше".

На этой неделе "Спартак" завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской "Балтике". Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе "Ростех Арена", завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" идет на пятом месте, набрав 46 баллов.