Российский тренер провел весь матч с иконой в руках

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Черышев провел весь матч 24-го тура Мелбет Первой лиги против тольяттинского «Акрона» с иконой в руках. Трансляция велась на сайте телеканала «Матч ТВ».

Встреча завершилась победой ярославцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий Игорь Андреев.

Таким образом, после 32 туров «Шинник» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 47 очков. Акрон располагается на третьем месте, имея в активе 56 очков. Лидируют подмосковные «Химки» с 60 очками.

Черышев возглавил «Шинник» в декабре 2023 года. Он известен по работе в испанской «Севилье», «Нижнем Новгороде» и ряде других российских клубов. В бытность игроком он становился обладателем Кубка России в составе московского «Динамо».