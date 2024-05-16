Капелло прокомментировал назначение Станковича тренером «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал назначение Деяна Станковича главным тренером московского «Спартака» очень хорошим выбором. Его слова приводит РИА «Новости».

Капелло отметил, что данное решение является «очень хорошим» не только для самого Станковича, но и «Спартака».

Ранее московский клуб сообщил о назначение на должность главного тренера команды в сезоне 2024/2025 Станковича. Контракт был заключен на два года. Его предшественник Владимир Слишкович войдет в новый тренерский штаб.