Экс-тренер «Спартака» предостерег Станковича

Экс-тренер московского футбольного клуба «Спартак» Рауль Рианчо пожелал удачи Деяну Станковичу, которого назначили новым главным тренером клуба. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Рианчо также добавил, что былые успехи на поле еще не гарантируют успехов в роли тренера.

«Желаю Станковичу удачи. Быть великим игроком еще не значит быть великим тренером! РПЛ — конкурентный чемпионат», — заявил он.

Напомним, что с 2023 года 45-летний Станкович является тренером венгерского клуба «Ференцварош». Ранее стало известно, что московский «Спартак» нанял Станковича в качестве нового главного тренера клуба.